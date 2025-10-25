TTG Italia
L’Arabia Saudita ospiterà la 26esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul Turismo

L’Arabia Saudita sarà il teatro della 26ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul Turismo in programma dal 7 all’11 novembre.

Al centro del dibattito, come riporta traveldailynews.com, ci sarà uno dei temi di maggiore attualità, dal momento che il tema sarà ‘Turismo basato sull’intelligenza artificiale: ridefinire il futuro’.

L’Arabia Saudita accoglierà oltre 160 Stati membri, organizzazioni internazionali e attori globali del settore per avviare un dialogo volto a garantire un futuro sostenibile per il settore e definire i prossimi 50 anni del turismo globale.

L’appuntamento includerà diverse riunioni di commissioni specializzate, una sessione tematica per affrontare il futuro del turismo nell’era dell’intelligenza artificiale e l’elezione del prossimo Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Turismo.

