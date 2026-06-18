Aries Group: il cinema all’aperto protagonista dell’estate 2026 in hotel

È una riscoperta che da passatempo estivo si è trasformata in un vero e proprio rituale di benessere per l’estate. Parliamo del cinema all’aperto, un grande classico dei mesi caldi che nell’estate 2026 sembra essere tornato di moda.

Secondo l'osservatorio “La curation economy nell’hôtellerie: come cambia il modo di scegliere dove soggiornare” realizzato da Aries Group in collaborazione con l’istituto di ricerca YouGov, il 60% degli italiani considera le iniziative culturali open-air, come il cinema sotto le stelle, uno strumento efficace per favorire relax e rallentamento. Una percentuale che sale al 68% tra la Gen Z e al 62% tra i Millennials.

Non solo percezione positiva, ma anche desiderio concreto di partecipazione anche quando si è in vacanza: il 40% degli italiani si dichiara interessato a vivere esperienze come il cinema all’aperto durante un soggiorno, quota che raggiunge il 51% tra i più giovani.

Per rispondere a questa esigenza, Aries Group ha deciso di utilizzare gli spazi verdi dell’Hotel Villa Pamphili a Roma come palcoscenico della rassegna di cinema all’aperto ‘Schermi Contemporanei’ dedicata agli ospiti dell'hotel. Il progetto, sviluppato in collaborazione con l’Accademia del Cinema Renoir, trasforma gli spazi verdi dell’hotel in un salotto culturale sotto le stelle.