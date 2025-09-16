Barceló approda in Francia con l’Evergreen Laurel Hotel di Parigi

Debutto in Francia per Barceló Hotel Group, che ha annunciato l’acquisizione dell’Evergreen Laurel Hotel di Parigi, un albergo da 338 camere situato nella strategica Levallois-Perret, a Nord-Ovest della Capitale. La struttura ricadrà nel brand Occidental Hotels & Resorts.

“L’acquisizione di questo hotel a Parigi rappresenta una tappa molto importante per Barceló Hotel Group, perché segna il nostro ingresso in Francia, una destinazione strategica sia per l’enorme appeal turistico sia per la rilevanza all’interno del mercato europeo – spiega Raúl González, ceo Emea di Barceló Hotel Group -. Siamo orgogliosi di poter offrire per la prima volta l’esperienza Barceló in una delle città più iconiche del mondo”.

Barceló Hotel Group ha acquistato l’immobile per un importo di 70 milioni di euro, attraverso una transazione formalizzata come share deal, assumendo, quindi, in un’unica operazione la totalità degli attivi e passivi della società. L’hotel dispone di 338 ampie camere, tra cui 17 suite, una completa offerta mice con 700 m² di spazi per eventi, dieci sale riunioni con capacità fino a 400 persone, una lounge executive, un ristorante/bar, area fitness, area wellness e 105 posti auto sotterranei videosorvegliati.