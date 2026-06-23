Barceló cresce in Thailandia con una new entry a Phuket

L’offerta gastronomica è completata da diversi ristoranti e bar, tra cui un ristorante a buffet, un pool snack bar, una caffetteria con spazi interni, terrazza e area spiaggia, oltre al The Beach Bar & Restaurant, punto di incontro sia per gli ospiti, sia per i visitatori esterni.

“Arinara Beach Resort - commenta José Canals, Chief Operations Officer per Mediterraneo, Medio Oriente e Asia di Barceló Hotel Group - racchiude caratteristiche particolarmente rilevanti per la nostra proposta vacanziera in Thailandia: una posizione privilegiata a Bang Tao Beach, camere con accesso diretto alla piscina e un’offerta di ristorazione e intrattenimento con una forte componente lifestyle. È un progetto che ci consente di mettere a disposizione la nostra esperienza nella gestione alberghiera per una struttura con grande potenziale per il viaggiatore internazionale”.