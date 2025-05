Barceló Hotel Group prosegue l’espansione internazionale inaugurando il Barceló Nasandhura Malé, primo cinque stelle nella capitale delle Maldive.

Situato di fronte al terminal traghetti Henveiru, a soli 10 minuti dall’Aeroporto di Velana, l’hotel offre 136 camere e 116 appartamenti esclusivi dal design urbano. La struttura si distingue per la sua offerta gastronomica, che include tre ristoranti, uno snack bar e una raffinata lounge.

Ampia l’area benessere con spa e sei sale trattamenti, mentre il centro fitness offre panorami mozzafiato sul mare. Barceló Nasandhura Malé è ideale anche per eventi Mice, con oltre mille metri quadrati dedicati a conferenze e convegni. Questa apertura consolida la presenza del gruppo in Asia, regione strategica dove Barceló gestisce ora 11 hotel, inclusi due alle Maldive, destinazione perfetta per un soggiorno di lusso.