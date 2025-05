Nasce a Maldive Ananea Madivaru, ospitalità slow glamour

New opening alle Maldive: inaugurato Ananea Madivaru, il nuovo resort nell'Atollo di Ari Nord, rappresentato in esclusiva per l’Italia da Controvento di Ferruccio Tirone. Facilmente raggiungibile in 20 minuti di idrovolante dall'aeroporto di Velana, il resort si estende su due isole private collegate da una passerella sulla laguna.

Le 110 ville, tutte dotate di piscina privata, combinano lusso moderno e fascino locale. Gli ospiti potranno scegliere tra 9 ristoranti e 2 bar, godendo di esperienze gastronomiche internazionali e locali.

La Kandu Spa offre otto sale overwater per trattamenti, palestra e relax totale immersi nella quiete del mare.

Numerose le attività proposte, dagli sport acquatici a escursioni di snorkeling e immersioni. Ananea Madivaru promette agli ospiti un mix di design elegante e bellezza naturale. Un’esperienza incentrata sul concetto dello “slow glamour”, unendo fascino rilassato a ritmi slow, in cui il lusso incontra la tranquillità.