Barceló Hotel Group porta il marchio Occidental in Marocco, prima apertura a Tangeri

Occidental sbarca in Marocco. Il marchio di Barceló Hotel Group ha inaugurato a Capo Malabata il suo primo albergo nel Paese: l’Occidental Tangier.

Secondo indirizzo del gruppo Barceló a Tangeri, il nuovo hotel si trova in uno dei quartieri più esclusivi e alternativi della città nell’edificio che precedentemente prendeva il nome di Hotel Dixil Garden Tangeri.

Struttura a 4 stelle, a soli cinque minuti dalla spiaggia, dispone di 170 camere, di cui 17 suite; oltre a un ristorante con cucina fusion spagnola e marocchina con un’ampia terrazza all’aperto e un’area per riunioni ed eventi composta da 4 sale modulari. L’hotel dispone anche di una palestra completa e di una piscina semi-olimpionica riscaldata.

Per Ángel Esquinas, direttore regionale di Barceló Hotel Group in Marocco e Tunisia, “il Marocco è un Paese strategico per il piano di espansione dell’azienda. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e inserire nuovi hotel, soprattutto a 4 e 5 stelle, sia nel segmento turistico che in quello urbano, sia nelle località in cui siamo già presenti che in nuove destinazioni”.