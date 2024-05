Barceló, focus su Roma: acquisito il Midas Hotel

L’obiettivo, spiega il ceo della società per il mercato Emea Raul Gonzalez, è di trasformare in modo strategico il portafoglio ed entrare in nuovi mercati. Per questo Barceló Hotel Group per il solo 2024 ha deciso di portare a 400 milioni di euro la cifra destinata all’acquisizione, restyling e riposizionamento dei suoi alberghi, e l’Italia è uno dei Paesi protagonisti.

Nel nostro Paese, infatti, Barceló ha annunciato l’acquisto del Midas Hotel di Roma, “per il quale - precisa Gonzalez, come riporta Hosteltur - abbiamo un ambizioso progetto di ristrutturazione globale, con l’obiettivo di riposizionarlo come migliore struttura della capitale per gli eventi”.

Il piano di espansione

L’anno scorso la catena alberghiera ha aperto 22 nuovi hotel in 8 Paesi, raggiungendo un totale di 300 strutture in 30 nazioni. Il piano di espansione è ambizioso perché, oltre alla Spagna e all’Italia, coinvolge anche Marocco, Capo Verde, Portogallo e Maldive.

In Portogallo il gruppo prevede di investire 50 milioni di euro nell’acquisizione e nella ristrutturazione di un hotel emblematico di Funchal, a Madera, cui se ne aggiungerà un altro costruito ex novo nel centro storico della città.

In Marocco, invece, oltre all’apertura del primo hotel Occidental, la catena sta lavorando alla riconversione di due nuovi alberghi a Casablanca e Rabat, e prima dell’estate completerà l’ampliamento dell’hotel Barceló Palmeraie, dove è stata ricreata un’oasi all’interno del resort, affinché il cliente possa vivere un’esperienza immersiva nel deserto, ma senza uscire dall’hotel.