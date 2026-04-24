Sono le coppie e le famiglie i due target di clientela su cui Beachcomber Resorts & Hotels sta concentrando i propri sforzi promozionali, orientando su queste due tipologie di viaggiatori proposte su misura, forte com’è di un portafoglio di 8 hotel a Mauritius - 5 stelle lusso, 5, 4 e 4 stelle Sup - in alcune delle location più spettacolari dell’isola.

Per chi desidera sposarsi a Mauritius (matrimonio con valore esclusivamente civile) Beachcomber mette al servizio dell’agenzia di viaggi un team in grado di occuparsi della definizione di tutti i dettagli. A una selezione delle più belle location sulla spiaggia il gruppo alberghiero abbina tre pacchetti - Beachcomber Bliss, Beachcomber Barefoot e Beachcomber Experience -, che includono gli elementi essenziali, da quelli relativi alla decorazione della location, al bouquet, alla torta nuziale, alla musica. È inoltre disponibile una selezione di proposte à la carte per chi desidera un servizio su misura. Beachcomber fornisce anche assistenza alle adv per la gestione delle pratiche amministrative e l’invio di tutti i documenti richiesti.

I servizi

Tra i servizi inclusi per le coppie promozioni speciali e il pranzo gratuito per tutta la durata del soggiorno per prenotazioni con trattamento di mezza pensione, negli hotel Royal Palm Beachcomber Luxury, Paradis e Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa, Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa. In omaggio anche una Beachcomber Experience - dal massaggio di coppia a una masterclass con degustazione di vini, da un aperitivo in barca al tramonto a una lezione di golf, dal battesimo del mare a una cooking class, alla cena con tradizionali abiti indiani - e tariffe su misura per amici e famiglia che accompagnano la coppia.