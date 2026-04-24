Sono le coppie e le famiglie i due target di clientela su cui Beachcomber Resorts & Hotels sta concentrando i propri sforzi promozionali, orientando su queste due tipologie di viaggiatori proposte su misura, forte com’è di un portafoglio di 8 hotel a Mauritius - 5 stelle lusso, 5, 4 e 4 stelle Sup - in alcune delle location più spettacolari dell’isola.
Per chi desidera sposarsi a Mauritius (matrimonio con valore esclusivamente civile) Beachcomber mette al servizio dell’agenzia di viaggi un team in grado di occuparsi della definizione di tutti i dettagli. A una selezione delle più belle location sulla spiaggia il gruppo alberghiero abbina tre pacchetti - Beachcomber Bliss, Beachcomber Barefoot e Beachcomber Experience -, che includono gli elementi essenziali, da quelli relativi alla decorazione della location, al bouquet, alla torta nuziale, alla musica. È inoltre disponibile una selezione di proposte à la carte per chi desidera un servizio su misura. Beachcomber fornisce anche assistenza alle adv per la gestione delle pratiche amministrative e l’invio di tutti i documenti richiesti.
I servizi
Tra i servizi inclusi per le coppie promozioni speciali e il pranzo gratuito per tutta la durata del soggiorno per prenotazioni con trattamento di mezza pensione, negli hotel Royal Palm Beachcomber Luxury, Paradis e Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa, Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa. In omaggio anche una Beachcomber Experience - dal massaggio di coppia a una masterclass con degustazione di vini, da un aperitivo in barca al tramonto a una lezione di golf, dal battesimo del mare a una cooking class, alla cena con tradizionali abiti indiani - e tariffe su misura per amici e famiglia che accompagnano la coppia.
Le proposte per le famiglie
Per quanto riguarda, invece, il target delle famiglie, in tutti gli hotel Beachcomber sono stati ideati servizi ad hoc per soddisfare le aspettative di chi viaggia con i bambini; sono infatti presenti sistemazioni di diverse tipologie, cucina per tutte le età con preparazione ad hoc realizzate solo con prodotti freschissimi, accessori a misura di bambino disponibili nelle camere come mini-accappatoi, piccoli giochi, lettino, che permettono ai genitori di alleggerire i bagagli.
Nei Kids e Teens Club, poi, è previsto un fitto programma di attività che spazia dalla caccia al tesoro alle escursioni in barca con fondo di vetro, dalle lezioni di vela e cucina allo sci nautico, dalla pittura su conchiglie al cinema all’aperto. Presente anche un servizio di baby-sitting su richiesta.
Sul fronte delle tariffe, invece, i bambini e i ragazzi fino ai 17 potranno soggiornare gratuitamente in camera con i genitori, con lo stesso trattamento pasti, dall’11 al 17 maggio, dal 1° al 30 giugno e dal 1° al 23 agosto negli hotel: Shandrani Beachcomber Resort & Spa, Victoria Beachcomber Resort & Spa, Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa; dal 1° al 30 giugno 2026 negli hotel: Royal Palm Beachcomber Luxury, Paradis e Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa, Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa.
Da ottobre 2026 Ita Airways inserirà una terza frequenza settimanale diretta per Mauritius, che si aggiungerà ai collegamenti esistenti con vettori quali Air Mauritius, Air France, Condor Airlines e Turkish Airlines.