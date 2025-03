Belstay e il segmento sport: le cifre di un business in crescita

Belstay intende presidiare maggiormente il segmento dello sport, dopo un 2024 ricco di soddisfazioni in questo settore. Si sono affidati e si affidano alla catena alberghiera gruppi sportivi delle più svariate discipline, tanto che nell’anno appena concluso il fatturato generato da questo segmento è salito del 74% rispetto al precedente.

“Belstay - commenta Daniele Montemurro, cluster director of Sales Belstay Hotels - crede nello sport e ne supporta i valori: per noi il miglioramento giorno dopo giorno è una continua sfida che tende al raggiungimento della perfezione. Le squadre e le delegazioni, in aumento anno dopo anno, che ci scelgono sono la prova di come questa sintonia sia ormai consolidata”.

Nel 2024 i quattro Belstay Hotels sono stati - e saranno nel 2025 - base per atleti di calcio, volley, ginnastica ritmica, kendo, canoa, kayak, nuoto, atletica leggera, basket, maratona perché hanno saputo soddisfare le esigenze di questo target specifico.

A partire dalla nutrizione, per la quale il brand di ristorazione della catena, SEGUIMI, attua con rigore le linee guida di preparatori atletici e nutrizionisti.

Privacy è un’ulteriore parola d’ordine quando si parla di sport. Spesso le squadre più importanti richiedono aree dell’hotel dedicate in esclusiva, per garantirsi la massima concentrazione e riservatezza.

La modularità degli spazi, in tutte le strutture Belstay, è un elemento di forza per adattare in modo flessibile e creativo gli spazi, così da adempiere a qualsivoglia richiesta. Ecco dunque che, ad esempio, una junior suite può trasformarsi in sala massaggi con tanto di lettino di fisioterapia e tutte le attrezzature necessarie, oppure una sala meeting può diventare in sala di discussione delle tattiche di gioco.