Buoni risultati per Belstay Hotels, al suo secondo anno di attività. I numeri parlano di crescita per il brand. Nel 2024, infatti, le strutture di Milano, Venezia Mestre e Roma hanno totalizzato un fatturato di 20,6 milioni di euro (+8% rispetto al 2023) superando le più rosee aspettative con oltre 190mila camere vendute. In totale gli ospiti che hanno soggiornato negli hotel della catena non stati oltre 320mila (50% business, 40% leisure e 10% Mice). E proprio in riferimento al segmento Mice Belstay Hotels ha registrato un incremento del volume di affari del 12%. Grande soddisfazione anche per il segmento Sport, considerato strategico, che ha fatto segnare +74% rispetto al 2023 sul target dei gruppi sportivi.

Per Roberto Di Tullio, a.d. di Belstay Hotels, “il 2024 ha rappresentato un anno di crescita solida con performance in aumento su tutti i principali indicatori: un fatturato in aumento con marginalità superiore alle aspettative, un tasso di occupazione ormai consolidato ed un forte sviluppo nei segmenti a noi più cari, tra i quali Mice e Sport”.

Di Tullio sottolinea anche il crescente apprezzamento del mercato per un’offerta “che coniuga ospitalità di qualità, flessibilità e un forte legame con la tradizione italiana. Il successo del brand Seguimi e l’incremento della domanda per eventi e meeting aziendali rafforzano ulteriormente il nostro posizionamento. Guardiamo al 2025 con determinazione, pronti ad ampliare il nostro ruolo nel settore dell’hôtellerie”.