Il bleisure è diventato un comportamento strutturale del viaggiatore d’affari. Lo dicono dal palco del Biz Travel Forum 2026 i rappresentati di diversi gruppi alberghieri a confronto sul cambiamento nella necessità di viaggiare.

“Conta sempre di più la qualità dell'esperienza che riempie di significato ogni singolo momento della trasferta - dice Sara Digiesi, ceo WorldHotels Italia e Sud-Est Europa -. La tecnologia aiuta la produttività in un viaggio ibrido, connotato da un mix assoluto tra lavoro e vacanza”.

D'accordo con lei Cécile Béréhouc, vice president TMC & Consortia global sales di Accor: “Il bleisure è diventato da tendenza a comportamento strutturale del viaggiatore d’affari”, che vuole esperire benessere, cultura ed enogastronomia in “una convergenza fluida che prenota con naturalezza”.

Quello che serve, dicono le relatrici, è un'integrazione di un'ampia offerta alberghiera nello stream di prenotazione delle aziende, nel rispetto delle compliance di differenti culture e comportamenti di consumo.

Secondo Digiesi è indispensabile “progettare flussi di dati nello stesso linguaggio delle aziende, in un momento in cui dobbiamo capire come rispondere alle richieste agentiche oltre ai protocolli aziendali”, mentre per Accor l’integrazione significa sia evitare gli attriti oggi sia “migliorarsi per costruire un nuovo futuro”. Infine, l’ingrediente della fedeltà: per Béréhouc contano il prezzo e la qualità dell'esperienza in loco, per Digiesi trovare l'autenticità di un hotel indipendente unita all'assistenza e ai benefici assicurati da un marchio internazionale.