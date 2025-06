Blu Hotels lancia la nuova campagna tv per l’estate

Va in onda in questi giorni e per due settimane sui principali canali nazionali - Rai, Mediaset e La7d - la nuova campagna televisiva di Blu Hotels per l’estate, ideata da Rai Pubblicità e prodotta da Twister Film con la regia di Simone Valentino.

“Ci rivolgiamo in particolare alla famiglia italiana - spiega Manuela Miraudo, marketing & events manager del gruppo -, che nei nostri resort trova un’esperienza completa e coinvolgente, capace di unire relax, divertimento e benessere”.

Il claim ‘La vacanza che immagini esiste’ accompagna il pubblico in un viaggio nel mondo Blu Hotels, fatto di ristoranti, piscine, animazione, aree fitness e centri benessere. “Una narrazione - aggiunge Miraudo - che prende forma attorno ai desideri di chi cerca momenti autentici da vivere e condividere”.

Protagonista dello spot Lorenzo, un bambino in vacanza con la sua famiglia in uno dei resort Blu Hotels. Al suo arrivo, incuriosito dal campanello della reception, lo preme e si ritrova catapultato, con un salto dal letto, direttamente in piscina. Da quel momento, ogni tocco della campanella diventa un portale verso nuove avventure: giochi, scivoli, risate, momenti spensierati, vissuti con lo stupore tipico dell’infanzia.

Lo spot si chiude con la madre che osserva il figlio con un sorriso, prende a sua volta il campanello e la vediamo allora proiettata in una splendida Spa di montagna.