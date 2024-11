Blu Hotels, Manuela Miraudo entra nella classifica Forbes

Manuela Miraudo, marketing & events manager di Blu Hotels, è stata inclusa da Forbes nella lista dei 100 direttori marketing & comunicazione più influenti d’Italia. Il riconoscimento, giunto alla sua quinta edizione, celebra i professionisti che sono in grado di guidare le strategie aziendali, influenzando le scelte economiche e i comportamenti dei consumatori, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla digitalizzazione.

“Sono davvero onorata di far parte di questa prestigiosa lista - ha dichiarato Miraudo - e desidero esprimere la mia gratitudine a Blu Hotels per la fiducia che ripone in me e per aver creduto nel mio potenziale”.

Miraudo è in Blu Hotels dal 2010; in azienda è entrata inizialmente come responsabile eventi presso la sede amministrativa, per poi arrivare a ricoprire il ruolo di marketing e communication manager, sviluppando negli anni campagne di marketing innovative, che non solo hanno attratto nuovi clienti, ma che hanno contribuito a fidelizzare anche quelli esistenti.