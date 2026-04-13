Bluserena compie 40 anni: a giugno una settimana di celebrazioni in tutte le strutture

Bluserena Hotels & Resorts compie 40 anni. Il prossimo 21 giugno il gruppo alberghiero celebrerà 4 decadi di storia, partite a metà degli anni ‘80 con un hotel sul mare. Un periodo, in cui, rimarca il gruppo in una nota “prendeva forma in Italia un nuovo modo di vivere la vacanza: un’ospitalità autentica, costruita sul mare, sulle relazioni e sulla qualità del tempo libero”.

Negli anni il portfolio di Bluserena è arrivato a contare 13 strutture, tra hotel e resort. Il Gruppo si è posto come obiettivo quello di “offrire soggiorni curati e memorabili, arricchiti da servizi per ogni esigenza. Una missione che ha portato nel 2026 al lancio del nuovo modello di vacanza ‘Inclusive Made in Italy’, che sarà disponibile in tutti i resort dalla stagione estiva. “Per la prima volta in Italia, un grande gruppo dell’ospitalità leisure supera il tradizionale schema della pensione completa, introducendo tre formule di soggiorno – Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive – pensate per offrire più valore, più servizi e maggiore libertà agli ospiti italiani e internazionali”, spiega il Gruppo.

Le celebrazioni

Per celebrare l’importante traguardo dei 40 anni, dal 20 al 27 giugno tutte le strutture del gruppo proporranno un ricco calendario di attività, esperienze e vantaggi esclusivi. Nei resort del brand sono previsti eventi di intrattenimento con ospiti speciali, pensati per offrire momenti unici e memorabili agli ospiti.

Un programma in linea con lo spirito che dagli inizi ha segnato il percorso del Gruppo. “Dal primo hotel sul mare a una realtà consolidata, lo spirito resta invariato: mettere l’ospite al centro, creando esperienze autentiche che uniscono ospitalità italiana, cura dei dettagli e momenti destinati a durare nel tempo”.