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Bluserena rafforza il team manageriale, Alessandro Vacca nuovo coo

Bluserena rafforza il team manageriale, Alessandro Vacca nuovo coo
Alessandro Vacca, chief operating officer di Bluserena Hotels & Resorts

Bluserena Hotels & Resorts rafforza la sua struttura manageriale. Il gruppo ha nominato Alessandro Vacca - già group director of operation - chief operating officer.

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’hospitality e da tempo tra le fila di Bluserena, Vacca ha guidato la strategia operativa del Gruppo negli ultimi anni, contribuendo a importanti processi di trasformazione aziendale, al miglioramento delle strutture, all’ottimizzazione dei costi e al rafforzamento della cultura organizzativa.

“La nomina di Alessandro a chief operating officer è motivo di grande soddisfazione - commenta Marcello Cicalò, ceo di Bluserena Hotels & Resorts -. Il suo percorso rappresenta al meglio la nostra idea di leadership: competenza, visione e capacità di execution. Alessandro ha dimostrato negli anni una straordinaria capacità di guidare la divisione operativa, affrontare le sfide con determinazione e contribuire in modo tangibile all’evoluzione del Gruppo.”

“La sua crescita interna - continua Cicalò - è anche la dimostrazione concreta di ciò in cui crediamo, ovvero un modello in cui il merito, i risultati, il valore delle persone sono alla base di ogni percorso di sviluppo. Un modello in cui ciascuno può esprimere il proprio talento e sentirsi parte di una vera community, contribuendo a un progetto condiviso. Alessandro è pronto a guidare una fase ancora più ambiziosa per Bluserena, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i nostri standard di qualità ed efficienza.”

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