Bluserena sempre più pet-friendly: i nuovi servizi

Bluserena amplia l’offerta pet-friendly dedicata agli ospiti che decidono di trascorrere le vacanze insieme al proprio cane. Il progetto è stato sviluppato per creare spazi dedicati in cui gli animali possano svolgere attività, muoversi e rilassarsi senza interferire con le aree destinate agli altri ospiti.

Nei resort del gruppo sono già disponibili le Dog Room, camere al piano terra con giardino privato recintato, dotate di cuccia e ciotole, progettate per garantire il massimo comfort sia agli animali sia ai loro proprietari. Oggi l’esperienza si arricchisce con nuovi servizi pensati per il benessere degli amici a quattro zampe.

La principale novità è rappresentata dai servizi Happy Dog, già attivi al Torreserena Resort in Puglia e ora disponibili anche al Serenusa Resort in Sicilia e al Calaserena Resort in Sardegna: si tratta di un parco giochi dedicato ai cani, un’ampia area verde attrezzata e completamente sicura dove gli animali possono correre, giocare e socializzare in libertà, oltre alla possibilità di richiedere un tavolo nelle aree esterne dedicate dei ristoranti, così da condividere anche il momento dei pasti con il proprio cane nel rispetto dell'organizzazione del resort, mentre su richiesta sono disponibili servizi aggiuntivi come dog sitter e assistenza veterinaria.

Al Torreserena Resort l’accoglienza riserva, inoltre, un’attenzione speciale agli amici a quattro zampe fin dal momento dell’arrivo: una zona d’attesa dedicata, ciotole sempre a disposizione e una Welcome Box di benvenuto per ogni cane contribuiscono a rendere il soggiorno ancora più piacevole.