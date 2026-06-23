Bluserena celebra i 40 anni e un’estate da “guinness”

Estate in prima fila per Bluserena. Con il riconoscimento ufficiale del nuovo Guinness dei primati per la realizzazione della sdraio da spiaggia più grande del mondo, esposta e certificata in piazza Gae Aulenti a Milano, la catena italiana di hotel e resort festeggia i suoi primi 40 anni preparandosi ad accogliere oltre 1,2 milioni di ospiti nelle sue 13 strutture.

“Nonostante l’aumento del costo dei voli stia influendo sulle prenotazioni estive in Sardegna e Sicilia - hanno spiegato alla cerimonia di Milano Marcello Cicalò e Antonello Padolecchia, rispettivamente ceo e global marketing & communication director - siamo certi di poter superare il record di ospiti segnato nel 2025, facendo leva su un organico di oltre mille dipendenti in alta stagione. Da circa tre settimane il ritmo delle prenotazioni per le strutture in Puglia, Calabria e Abruzzo è tornato incalzante, portando a rapide vendite sotto data, ma lasciando intravedere anche la possibilità di estendere la stagione sino al prossimo ottobre. Grazie alla segmentazione dell’offerta all inclusive, che prevede tre diversi livelli di facilities pensati soprattutto per famiglie con maggiore o minore disponibilità economica, allarghiamo ancor più il nostro tradizionale bacino di accoglienza”.

Mediamente fruita in soggiorni di una settimana, la nuova formula è stata pensata come “coccola speciale” per rafforzare ulteriormente il tasso di repeater delle strutture, già molto alto grazie al rapporto confidenziale fra ospiti e management, ma anche per il crescente apprezzamento da parte del segmento corporate.

“Se il mercato italiano rappresenta ancora la fetta preponderante dei nostri ospiti - hanno osservato Cicalò e Padolecchia - l’innalzamento qualitativo dell’offerta food&beverage, ancorata alle tipicità, all’apertura culturale verso il territorio e a un’animazione child-oriented, sta portando a un rapido incremento a doppia cifra di famiglie straniere europee, in primis francesi, olandesi e spagnole”.