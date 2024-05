Bonus notturni e straordinari, il termine è il 30 giugno

Sarà applicato ancora fino al 30 giugno il trattamento integrativo speciale destinato ai lavoratori del turismo su notturno e straordinari. La somma, prevista dalla legge di Bilancio 2024, non concorre alla formazione del reddito ed è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Le condizioni per ottenere il bonus

ll trattamento, spiega il Sole 24 Ore, è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2023, a 40mila euro e il bonus viene calcolato sulla retribuzione lorda - corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno - correlata esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024. Le Entrate hanno chiarito che l’attribuzione del bonus può avvenire anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il datore di lavoro che riconosce il trattamento integrativo speciale è tenuto a raccogliere la richiesta del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2023 tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in base all’articolo 47, del Dpr 445/2000.