Non solo alta gamma. I gruppi alberghieri rafforzano gli investimenti anche nei marchi economici e l’ultimo caso è quello di Accor, che ha deciso di lanciare in Europa un megapiano di sviluppo per il suo brand Ibis, che è già arrivato a contare più di 2.500 hotel in tutto il mondo e in quasi 80 Paesi.

L’Europa è il continente dove Ibis è nato nel 1974 come linea di strutture dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo e il primo hotel è stato aperto a Bordeaux. Da qui prende il via il piano di investimenti che riguarda tutti e tre i sottomarchi del gruppo: Ibis, Ibis Styles e Ibis Budget.

Un progetto di sviluppo attento e cauto, che mantiene ben saldo “l’obiettivo - spiega Florence Liger-Tourres, vicepresidente marketing per gli economy brand di Accor in Europa e Nord Africa - di continuare a mantenere la nostra promessa di affidabilità, che è poi ciò che conta per il viaggiatore attento al rapporto qualità-prezzo”.

Tra le recenti aperture in Europa figurano Berlino e Neckarsulm in Germania, Madrid e Hasselt in Belgio, oltre al lancio del sottomarchio Ibis Styles in Estonia, con l’inaugurazione di un hotel nel centro della capitale Tallinn. La struttura di Tallinn, spiega TopHotelNews, è nata dal restyling completo dell’ex hotel L’Ermitage e le sue 122 camere presentano interni in bianco e nero, un omaggio all’arte della fotografia.

Gli Ibis Styles e gli hotel aeroportuali

Tra le prossime new entry due hotel in Spagna: l’Ibis Styles Madrid Airport Valdebas e l’Ibis Budget Madrid Albasanza. Il primo sarà operativo da giugno e sarà dotato di piscina e lounge bar sul tetto; con 260 camere sarà il più grande hotel Ibis nella Penisola iberica. L’Ibis Budget Madrid Albasanz sarà invece nel centro cittadino e disporrà di 99 camere dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Sono inoltre previste ulteriori aperture a Berlino, con il lancio dei gemelli Ibis e Ibis Budget adiacenti al Terminal 1 dell’aeroporto di Berlino-Brandeburgo.

Altri due hotel aeroportuali, in Ungheria e Polonia, avranno entrambi il format Ibis Styles. La struttura ungherese a Debrecen, il secondo aeroporto più grande del Paese, disporrà di una combinazione di 72 camere e 16 appartamenti per soggiorni di lunga durata. La struttura polacca avrà invece 75 camere e sarà situata all’aeroporto di Katowice.

Tra le novità belghe figurano l’Ibis Budget Arlon Porte du Luxembourg e l’Ibis Styles Hasselt. La struttura di Arlon ha 70 camere, alcune delle quali dotate del letto a castello simbolo del marchio. A Hasselt, invece, l’hotel di recente apertura dispone di 91 camere con interni di design che richiamano la storia navale locale e quella di una famosa spedizione in Antartide.