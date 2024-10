È l’Hotel Dimora del Monaco, struttura parte del gruppo alberghiero indipendente Garibaldi Hotels, l’ultima new entry di BWH Hotels Italia & Malta, che aggiunge così Matera al novero delle destinazioni in portafoglio.

“Una partnership - commenta Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels - che rappresenta un passo importante per il nostro gruppo, poiché ci consentirà di elevare ulteriormente gli standard di servizio e di ospitalità che offriamo ai nostri clienti e di aprirci a una nuova rete distributiva internazionale”.

A tu per tu con i Sassi

L’hotel, di nuova costruzione, dispone di 23 camere distribuite su tre piani, dotate di ampi spazi e arredi dal design moderno. La sua posizione strategica consente agli ospiti di raggiungere i celebri rioni Sassi e il centro della città in pochi minuti.

“L’affiliazione dell’Hotel Dimora del Monaco nella nostra rete di strutture - aggiunge Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italia & Malta - rappresenta un’opportunità straordinaria non solo per noi, che acquisiamo una nuova destinazione, ma anche per i Gruppi White Label, sempre più numerosi nel nostro network, come Garibaldi Hotels, perché consente loro di mantenere la propria identità, beneficiando al contempo del nostro supporto strategico e delle risorse per raggiungere nuovi traguardi”.