BWH Hotels cresce nel Centro-Sud Italia con due nuove affiliazioni Best Western Plus

BWH Hotels Italy & SEE prosegue il percorso di espansione in Italia annunciando l'ingresso nel network di due nuovi hotel a marchio Best Western Plus: il Best Western Plus Carolus Park Hotel a Sutri, che porta a 23 le strutture del Gruppo nel Lazio, e il Best Western Plus Fontana Falconieri Hotel a Messina, tredicesimo presidio in Sicilia. Con queste due nuove affiliazioni, gli hotel con il brand Best Western Plus in Italia raggiungono quota 30, consolidando la presenza di BWH Hotels in destinazioni ad alta vocazione turistica e rafforzando l'offerta nei segmenti leisure e business.

“Siamo entusiasti di accogliere il Carolus Park Hotel e il Fontana Falconieri Boutique Hotel all’interno del network – commenta Fabrizio Doria, cdo di BWH Hotels Italy & SEE – Questi due nuovi ingressi rafforzano in modo significativo la nostra presenza nel Lazio e in Sicilia, due regioni strategiche in cui continuiamo a crescere valorizzando l'eccellenza dell'ospitalità indipendente. Entrambe le strutture incarnano perfettamente la visione del brand: un'identità forte, un design curato, un profondo legame con la storia e la natura del territorio e un’attenzione autentica verso l’ospite. Il nostro modello si conferma la soluzione ideale per sostenere gli albergatori nello sviluppo internazionale, coniugando charme, innovazione e solide soluzioni di business”.

I due nuovi ingressi

Il BW Plus Carolus Park Hotel di Sutri è un boutique hotel nel cuore della Tuscia, immerso nella natura e situato lungo la Via Francigena, a soli 30 minuti da Roma e Viterbo.

Charme storico e comfort moderno caratterizzano invece il BW Plus Fontana Falconieri Hotel, ospitato in un elegante palazzo d’inizio ’900 nel centro storico di Messina, a breve distanza dal porto, dalle principali attrazioni e dalle vie dello shopping.