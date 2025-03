BWH Hotels Italia e Salesforce, partnership per l’evoluzione digitale

BWH Hotels Italia investe nella digitalizzazione grazie all’accordo con Salesforce, l’AI CRM che supporterà il gruppo nel rafforzamento del dialogo e della gestione della rete di albergatori da parte della sede centrale, mediante l’implementazione della piattaforma Customer 360.

Progettata per ottimizzare la condivisione dei dati, la piattaforma permetterà una gestione più fluida ed efficace delle attività alberghiere, valorizzando le relazioni interne e garantendo maggiore efficienza operativa. Grazie al nuovo approccio data-driven gli albergatori potranno sfruttare al massimo i dati a loro disposizione, semplificando l’organizzazione interna e riducendo al minimo le task ripetitive. Questo permetterà di concentrarsi su attività ad alto valore aggiunto.

“Con questo passo strategico - commenta Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italia & Malta - prende forma il nostro disegno di aggregazione efficace e operabile delle informazioni e dei dati, di interazione tra le funzioni aziendali per la gestione dei processi e di miglior dialogo con la rete. Il nuovo strumento di navigazione del network sviluppato e customizzato sulla nostra realtà in modo puntuale, innalzerà il nostro servizio con una transizione strategica, prima che operativa, di grande impatto sul business”.

La nuova piattaforma, basata su una suite di soluzioni Salesforce a 360 gradi per la gestione delle vendite, del marketing e dei dati, offrirà strumenti avanzati per sviluppare dashboard intuitive e facilmente personalizzabili, fondamentali per eseguire analisi approfondite e migliorare la gestione strategica del business. “Questo progetto - sottolinea Mirko Spinelli, regional vice president di Salesforce Italia - segna una tappa fondamentale per l’innovazione del settore hospitality in Italia, dimostrando come l’uso strategico dei dati possa rivoluzionare il modo in cui i gruppi alberghieri operano e rispondono alle esigenze dei clienti”.