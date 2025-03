BWH Hotels, new entry per Best Western sulle Dolomiti

È l’Hotel Nevada di San Vito di Cadore, a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, la new entry di BWH Hotels Italia & Malta. La struttura, sotto il brand Best Western, sarà prenotabile dalla seconda settimana di marzo per soggiorni a partire dal 1° maggio. Recentemente rinnovato, l’hotel stagionale a 3 stelle dispone di 31 camere, una sala colazioni, un bar, un deposito sci e biciclette e un parcheggio scoperto, ed è circondato da un paesaggio mozzafiato, ai piedi del Monte Antelao e del Monte Pelmo.

“L’Hotel Nevada - commenta Andrea Franceschi, fondatore del Gruppo Stay, che gestisce la struttura - è sempre stato un punto di riferimento per chi cerca una vacanza immersa nella bellezza delle Dolomiti e l’ingresso nel network BWH Hotels Italia & Malta ci permetterà di offrire ai nostri ospiti un’esperienza ancora più completa e soddisfacente”.

“L’ingresso di questa struttura nel nostro Gruppo è un passo importante per BWH, soprattutto in vista delle imminenti Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - aggiunge Fabrizio Doria, chief development officer di BWH Hotels Italia & Malta -. Siamo felici di poter contribuire attivamente ai preparativi per questo grande evento sportivo, offrendo ai visitatori un’esperienza di soggiorno unica e all’altezza delle aspettative internazionali. L’Hotel Nevada s’inserisce perfettamente nella nostra visione di ospitalità, incentrata su comfort, tradizione e accoglienza autentica”.