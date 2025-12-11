BWH raddoppia a Malta con The Vincent Boutique Hotel

BWH Hotels Italy and South-East Europe fa il bis a Malta includendo nel suo network il The Vincent Boutique Hotel, nel cuore del centro storico di La Valletta. L’albergo, ancora in fase di ristrutturazione e la cui apertura è prevista per maggio 2026, entrerà a far parte della Collection BW Premier ed è della stessa proprietà del Best Western Premier Malta, l’altra presenza del gruppo sull’isola.

Il The Vincent Boutique Hotel, BW Premier Collection è ospitato in un palazzo risalente a circa quattro secoli fa e trasformato con grande cura in suite residenziali: un restauro che ha saputo mantenere il legame con la tradizione, introducendo al tempo stesso un design contemporaneo. Le 14 suite, progettate dal designer maltese Carlo Schembri & BOLD designs, sono tutte diverse e caratterizzate da arredi originali e ricercati. La suite L’Araba, ad esempio, richiama suggestioni mediorientali con tessuti caldi e dettagli decorativi; la Mediterranea esprime freschezza e luminosità attraverso tonalità chiare e blu che evocano il mare e il sole; la Nature trasmette serenità grazie a materiali naturali e colori che richiamano legno e verde.