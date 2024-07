Campi tendati di lusso, World of Hyatt firma l’accordo con Under Canvas

World of Hyatt ha firmato un’alleanza esclusiva con Under Canvas, includendo nel portafoglio di strutture anche i 13 campi tendati del brand, tra cui quello nuovo di lusso ULUM Moab, un vero e proprio resort a cinque stelle all’aperto.

Distribuiti in destinazioni spettacolari negli Stati Uniti, come lo Yellowstone National Park nel Montana, le Great Smoky Mountains nel Tennessee, l’Acadia National Park nel Maine e lo Yosemite National Park in California (la cui apertura è prevista per maggio 2025), i campi Under Canvas offrono un’ospitalità di alto livello straordinaria, con tende luxury ispirate ai safari e una programmazione gratuita come falò notturni, giochi da tavolo, yoga e attività per bambini

I campi, spiega TravelDailyNews, offrono anche opzioni food con menu innovativi che abbracciano la stagionalità e ingredienti attentamente selezionati. “I viaggiatori sono alla ricerca di esperienze nuove e uniche per riconnettersi con la natura in luoghi fuori dai sentieri battuti - sottolinea Mark Vondrasek, Chief Commercial Officer di Hyatt -. Aggiungendo questi campi all’aperto di lusso a World of Hyatt stiamo offrendo esperienze di viaggio più memorabili per i nostri ospiti e soci”.