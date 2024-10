Comitini, B&B Hotels: “In Italia prevediamo di superare le 150 strutture entro il 2030”

“Il piano di sviluppo a brevissimo tempo è molto ambizioso e prevede di raggiungere oltre le 150 strutture entro il 2030”. Sulle colonne di Milano Finanza Liliana Comitini, presidente e a.d. di B&B Hotels in Italia, Ungheria e Slovenia, traccia gli obiettivi della catena sul mercato nostrano, confermando che “in Italia la presenza di B&B Hotels è destinata a crescere in modo particolarmente significativo”.

A motivare gli impegni sulla Penisola i numeri: nel 2023, infatti, l'azienda ha registrato un giro d'affari di 150 milioni di euro.

Ma il portfolio da solo non basta. A supporto dei piani di espansione nello Stivale, B&B Hotels ha in programma nuovi investimenti focalizzati sullo sviluppo tecnologico e sulla sostenibilità.