Una nuova proposta di viaggio su misura che vede come protagoniste le strutture di Firenze, Milano, Roma, Siena, Trieste, Venezia, Vicenza, Londra e Parigi. A idearla è Starhotels, che ha chiamato il programma ‘Grand Tour’, in ricordo dei famosissimi itinerari ottocenteschi che vedevano artisti, scrittori e giovani rampolli delle famiglie aristocratiche partire alla scoperta dell’arte e della cultura delle principali città italiane ed europee.

In questo senso le strutture della Starhotels Collezione diventano le tappe emblematiche di un itinerario che celebra la storicità dei luoghi e l’eccellenza artigiana del Made in Italy.

Le Craft Experiences

La proposta di viaggio prevede un soggiorno di almeno due notti in due destinazioni Starhotels Collezione, scegliendo tra dimore storiche in palazzi di grande valore, che si distinguono per uno stile ricercato ed un servizio impeccabile. Ad arricchire il soggiorno le Craft Experiences, visite immersive nei laboratori artigiani. Si va, dunque, dal laboratorio delle maschere veneziane per chi soggiorna allo Splendid Venice, all’antica Manifattura Cappelli proposta agli ospiti dell’Hotel d’Inghilterra di Roma, fino all’arte del commesso fiorentino per chi sceglie l’Helvetia & Bristol di Firenze.