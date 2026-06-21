Confindustria Alberghi: “Il GreenTour misura importante per la competitività del Paese”

“Un intervento importante sia per le aziende sia per la competitività del Paese, perché mette a disposizione risorse concrete per accompagnare gli investimenti in innovazione, sostenibilità e qualificazione dell’offerta turistica”. Così Confindustria Alberghi sul GreenTour, il decreto varato dal Mitur per sostenere gli investimenti in sostenibilità e digitalizzazione delle imprese turistiche.

La misura stanzia 109 milioni di euro per la transizione ecologica e digitale delle Pmi del settore. “Si tratta di una misura che attendevamo da tempo e che finalmente entra nella fase operativa”, fa sapere l’associazione degli albergatori in una nota. “Le imprese alberghiere sono da tempo impegnate in percorsi di efficientamento energetico, riduzione dei consumi e miglioramento della sostenibilità delle strutture. Soluzioni come questa possono contribuire ad accelerare tali processi, rafforzando la capacità competitiva delle aziende e rendendo il sistema turistico nazionale ancora più attrattivo”.

Per Confindustria Alberghi “sarà ora importante garantire procedure semplici e tempi certi. L’auspicio è che il GreenTour possa offrire un iter più fluido rispetto a quanto avvenuto con il FRI-Tur, permettendo alle imprese di accedere alle risorse in modo rapido ed efficace”.