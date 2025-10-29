Costa Ragusa Borgo & Resort, nuova apertura Mangia’s per l’estate 2026

L’inaugurazione del Costa Ragusa Borgo & Resort (ex Club Med) in Sicilia, nuova apertura Mangia’s, è prevista per l’estate 2026 e l’operazione è frutto di un ingente investimento realizzato dal Gruppo Arrow Global, con il supporto della controllata advisor italiana Europa Investimenti, che ha avviato appunto una collaborazione con il Gruppo Mangia’s (Aeroviaggi S.p.A.). Marcello Mangia, Presidente e ceo di Mangia’s: “Questa nuova destinazione ha il suo aeroporto, a Comiso, ed è un'ora da Catania. Saranno 430 camere 5 stelle e 105 camere 5 stelle”. Il Costa Ragusa Borgo & Resort avrà anche una dimensione business con una sala conferenze fino a 800 posti per meeting ed eventi aziendali, proponendosi come nuovo hub Mice nel Mediterraneo.