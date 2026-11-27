“Abbiamo investito nel turismo 4 miliardi” ha detto Gianluca Caramanna, deputato e responsabile Turismo di Fratelli d’Italia nel corso dell’Assemblea generale dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

Ha citato il Fondo rotativo turismo, con 1,38 miliardi di euro per riqualificare le strutture ricettive. Promette incentivi stabili, credito più accessibile e controlli contro l’abusivismo negli affitti brevi e sostiene l’idea di una scuola per il settore perché “la formazione corre meno rispetto a ciò che le aziende chiedono”.

“Chiunque va al governo promette di tagliare la burocrazia” ha osservato per contro Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Per l’assessore “contano solo i numeri”, che a Roma non mancano. Chiede più autonomia ai Comuni sul contributo di soggiorno e ricorda il rimborso agli hotel delle commissioni d’incasso e aggiunge un passaggio sui congressi internazionali, proponendo di candidare l’Italia e concordare poi la sede tra Governo e Comuni, evitando che Roma e Milano si facciano concorrenza. P.T.