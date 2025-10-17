“Nella visione di InOut il design non è semplicemente estetica, bensì processo: un pensiero in atto in grado di generare soluzioni che coniugano visione e concretezza, forma e funzione, creatività e responsabilità, con effetti trasformativi sul sistema dell’ospitalità e un reale miglioramento dell’esperienza del cliente”. Questa la motivazione alla base dell’ADI InOut Hospitality Design Award, il premio che InOut | The Hospitality Community di Rimini ha assegnato quest’anno per la seconda volta alle soluzioni che meglio hanno saputo rinnovare l’hospitality contemporanea.

Quest’anno il riconoscimento è andato a pari merito a tre prodotti per l’outdoor: il Gazebo 2.0 firmato da Simone Micheli per l’azienda Raggini di Cerasolo Ausa (Rimini), il design thinking dello studio danese Outt di Alberto Bellamoli e Gunnar Nygren e il SafetyGel di Litokol.

Gazebo 2.0 si caratterizza per la sua forma cubica e pulita, che si inserisce in ogni contesto: dai giardini alle terrazze, così come dalle piscine ai rooftop. Di fatto una pergola realizzata interamente in alluminio riciclabile al 100% e dotata di un telo fisso in tessuto acrilico. Outt, invece, si distingue per la sua capacità di trasformare i frammenti di marmo di recupero in superfici da terrazzo, ispirandosi a una filosofia di circolarità, tattilità e durata temporale.

Grazie all’elasticità multidirezionale a sei dimensioni, la membrana SafetyGel riesce a garantire una compensazione dinamica delle tensioni, prevenendo la formazione di microfessurazioni nella posa ceramica. Viene impiegata per l’impermeabilizzazione ad alta prestazione di piscine, terrazze, docce e superfici critiche.

Menzione speciale, infine, è andata al team Preformati Italia R&D in relazione al sistema energetico Klimapool, “per la capacità di trasferire con intelligenza applicativa le proprietà di molteplici materiali al fine di generare un prodotto/processo che beneficia di vantaggi costruttivi, di performance energetiche, di versatilità progettuale”.