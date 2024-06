Dusit International, nuove residenze di lusso in Thailandia

Dusit International sviluppa il settore delle brand residence di lusso in Thailandia. Il gruppo ha avviato una collaborazione con VillaCarte Group, una società di sviluppo immobiliare con sede a Phuket, per gestire un hotel di lusso e un complesso di appartamenti a doppio brand nel Layan Verde Project, che sarà realizzato sulla costa occidentale di Phuket.

A 800 metri dalla spiaggia di Bang Tao (dove Dusit gestisce da oltre 30 anni il resort Dusit Thani Laguna Phuket), il Layan Verde si estenderà su più di 108mila mq e sarà composto da 15 edifici progettati dall’architetto Mohammed Adi, chief design officer di Dewan Architects + Engineers. Oltre agli appartamenti verrà edificato anche un hotel di lusso, il Dusit Collection – Layan Verde, il primo del nuovo marchio upper level Dusit Collection. Sarà composto da cinque edifici per un totale di 398 camere.

Appartamenti di lusso

Dusit Residences – Layan Verde comprenderà invece altri cinque edifici per un totale di 388 camere. Il marchio Dusit Residences sfrutta l’esperienza di Dusit nella gestione di hotel e resort di lusso a livello globale per offrire gli stessi standard di servizio ai residenti in condomini e appartamenti di lusso. “La nostra partnership con VillaCarte Group - dice a Hotelsmag.com Siradej Donavanik, vice president, global development di Dusit International - rappresenta un’opportunità unica per ridefinire la vita residenziale di lusso a Phuket. Questo progetto integra l’offerta del nostro resort storico Dusit Thani Laguna Phuket e rafforza ulteriormente il nostro impegno nel fornire esperienze di ospitalità luxury a Phuket”.

Gli ospiti del resort e dei residence potranno usufruire di una gamma di servizi e comfort, tra cui un ristorante aperto tutto il giorno, un bar sul tetto, piscina, centro fitness, miniclub e aree per eventi. La struttura offrirà anche un centro commerciale e un ocean club. SI prevede che il resort e le residenze inizieranno ad accogliere ospiti dal 2027.