Emerging Travel Group e Traveloka si alleano per potenziare l’offerta alberghiera nel mondo

Emerging Travel Group e Traveloka si alleano. La società proprietaria di RateHawk, ZenHotels e Roundtrip e la piattaforma turistica indonesiana hanno siglato una partnerghip finalizzata ad ampliare la rispettiva offerta di strutture ricettive nel mondo.

Attraverso la collaborazione, Traveloka avrà accesso al catalogo alberghiero di ETG (in Europa, Medio Oriente, America Latina e Stati Uniti), che sarà integrato nella piattaforma attraverso l’API di RateHawk. “Siamo lieti di sostenere la crescita di Traveloka nel settore outbound - ha commentato Erik Akhmetgaliev, regional director Apac di RateHawk -. Il portafoglio di ETG, derivante da oltre 350 grossisti e 250.000 strutture collegate direttamente, è ora disponibile sulla piattaforma di Traveloka tramite l’API di RateHawk, offrendo ai suoi partner una scelta molto più ampia di strutture ricettive nelle principali destinazioni di tutto il mondo.”

Allo stesso modo, anche ETG avrà accesso al portfolio di Traveloka nei mercati del Sud-Est asiatico.

La partnership con ETG, ha aggiunto Tejveer Singh Bedi, vice president of commercial, accommodation di Traveloka, “amplia significativamente le opzioni di alloggio a livello globale per i viaggiatori, stimolando al contempo la domanda internazionale per i nostri hotel partner nella regione Asia-Pacifico. Unendo la leadership di Traveloka alla rete di ETG, acceleriamo le opportunità di viaggio transfrontaliere e offriamo un’esperienza di prenotazione fluida in tutto il mondo.”