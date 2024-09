ErmesHotels rafforza l’accordo con Sabre per la distribuzione a Dmc e t.o.

ErmesHotels rinnova e rafforza collaborazione con Sabre Hospitality, la divisione di Sabre Corporation che si occupa di software e tecnologia per l’industria globale dei viaggi. L’accordo, che estende una partnership iniziata nel 2004, si arricchisce di due innovazioni: la distribuzione di Nuvola e la creazione di ErmesBridge, un collegamento che facilita la distribuzione degli hotel presenti sulla piattaforma SynXis a Dmc di nicchia e tour operator.

L’intesa consente a ErmesHotels di rivendere Nuvola, la soluzione di gestione dei compiti e coinvolgimento degli ospiti di Sabre Hospitality, in Italia e nelle regioni circostanti. Collegando team, compiti e ospiti su un’unica piattaforma intuitiva, Nuvola mantiene il personale in sintonia, promuove la responsabilità e migliora l’esperienza degli ospiti.

Prenotazioni in crescita

Il rinnovo dell’accordo e l’aggiunta di Nuvola ed ErmesBridge arrivano in concomitanza con dati finanziari eccellenti, come dichiara Federico Archiati, direttore del Servizio Clienti di ErmesHotels: “Rispetto all’anno precedente abbiamo registrato una crescita del 9% nel numero di prenotazioni, un aumento del 9% delle notti vendute, una crescita del 15% del prezzo medio giornaliero e un incremento del 25% dei ricavi per camera - sottolinea -. Con Nuvola stiamo collaborando con diversi potenziali clienti in strutture alberghiere di alto livello, puntando ai primi utilizzatori entro la fine del 2024”.

Con l’introduzione di ErmesBridge, inoltre, gli hotel sulla piattaforma SynXis CRS avranno l’opportunità di essere distribuiti a Dmc di nicchia e tour operator che finora non sono riusciti a stabilire una connessione diretta con Sabre Hospitality.