“Piaccia o non piaccia, le locazioni turistiche brevi sono diventate un asset fondamentale del settore turistico, non solo a Firenze e in Toscana ma in tutta Italia, perché consentono di gestire gli imponenti flussi turistici che interessano le nostre città”. Così il presidente di Property Managers Italia e ceo di Apartments Florence, Lorenzo Fagnoni, alla vigilia del Forum Internazionale del Turismo che vedrà anche l’intervento dell’associazione che rappresenta gli imprenditori del segmento degli affitti brevi.

Un’occasione per Fagnoni per difendere il comparto, additato come principale responsabile del fenomeno del sovraffollamento turistico. “A Firenze e in altre città - afferma Fagnoni in una nota - capita sempre più spesso di leggere sui muri slogan come ‘Tourists go home’. È sorprendente in un Paese a vocazione turistica come l’Italia, ma è il clima creato da alcune battaglie ideologiche, come quella contro gli affitti brevi”.

“Noi - precisa - non abbiamo mai negato l’esistenza dell’overtourism. Il punto però è che un fenomeno del genere non va combattuto per il semplice fatto che sarebbe inutile farlo, visto che tutte le ricerche del settore certificano che è destinato a crescere. L’overtourism va gestito in modo intelligente e innovativo, destagionalizzando l’offerta e ampliandola a livello geografico, rendendo cioè attraenti i piccoli borghi e i tanti gioielli paesaggistici e artistici ospitati fuori dai centri urbani”.

Gli affitti brevi, conclude Fagnoni, “portano ricchezza alle città e consentono di accogliere grandi flussi turistici, soprattutto in un contesto di limitata disponibilità di suolo per costruire nuove strutture ricettive. Ringraziamo il ministro Santanché per averci invitato al Forum, a cui parteciperemo raccontando ciò che siamo e ciò che chiediamo: imprenditori italiani che cercano non solo di fare business ma anche di partecipare allo sviluppo del nostro Paese”.