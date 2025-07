Tutto è pronto. Aprirà domani Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark, il nuovo urban retreat di FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group parte integrante del WaltherPark, quartiere multifunzionale che, oltre alla struttura, includerà anche residenze private, spazi direzionali, un centro commerciale, una food hall e un parcheggio sotterraneo e che sarà operativo entro la fine del 2025.

“Con il Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark si apre un nuovo capitolo nell’ospitalità urbana: design, gastronomia e lifestyle si fondono in un rifugio esclusivo nel cuore della città - afferma Otmar Michaeler, ceo di FMTG -. Poter realizzare questo progetto proprio nel capoluogo dell’Alto Adige e portare per la prima volta il famoso brand viennese di ristorazione Mochi è per noi motivo di grande orgoglio. L’interior design e il concept sono stati sviluppati con l’obiettivo di creare qualcosa di unico per Bolzano”.

La struttura, che dispone di 114 camere e suite, un’area benessere Acquapura SPA affacciata sul Catinaccio e un ristorante panoramico con terrazza rooftop all’ultimo piano, è il connubio fra anima urban e autentica ospitalità altoatesina. Al sesto piano il Mochi Sushi.Grill.Rooftop Bar è il primo indirizzo dell’iconico brand viennese Mochi, conosciuto per la sua cucina fusion giapponese contemporanea. “La combinazione tra cultura izakaya, ingredienti regionali e architettura spettacolare racchiude perfettamente l’essenza di Mochi” spiega Tobias Müller, founder del brand.

“Con l’apertura del Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark - aggiunge Thibault Chavanat, presidente di WaltherPark AG - prende il via ufficiale il nuovo quartiere, un traguardo fondamentale dopo anni di intenso lavoro di sviluppo. Siamo lieti di iniziare questo percorso insieme a un partner solido come FMTG. L’hotel rappresenta il primo impulso per un distretto cittadino vivace e orientato al futuro, nel cuore di Bolzano”.