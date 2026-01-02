Circa 6,5 milioni di italiani partiranno o continueranno la propria vacanza nel ponte dell’Epifania: di questi un milione patirà appositamente in quel periodo. E’ questo l’esito dell’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi.

“Considerando che per chi decide di partire nel solo periodo dell’Epifania i giorni a disposizione sono pochi, va da sé che i soggiorni fuori casa saranno più brevi – evidenzia Bernabò Bocca (nella foto), presidente di Federalberghi – Ma gli italiani stanno manifestando da tempo l’esigenza di consegnare grande valore alla vacanza, di qualsiasi durata sia. Dunque, per la Befana vince il turismo di prossimità”.

Ancora una volta, la prima scelta in merito alla destinazione sarà l’Italia: ciò vale nel 94,9% dei casi, mentre solo un 5,1% opterà per una vacanza all’estero. L’alloggio preferito sarà l’albergo o il villaggio turistico nel 34,1% dei casi, seguito dalla stanza in un B&B con il 31,6% e dal rifugio alpino (13,4%). “La Befana chiude il ciclo delle festività natalizie con una certa incisività – conclude Bocca – non deludendo le aspettative di una performance di fine d’anno abbastanza soddisfacente”.