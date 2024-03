Felix Hotels lancia il programma yoga in Sardegna

In Sardegna il wellness trova casa nei Felix Hotels. Il gruppo di strutture organizza, infatti, dal 19 aprile al 31 ottobre, 21 yoga retreat tenuti da 14 maestri professionisti nelle sue diverse location.

Il programma Ritiri Yoga Felix Hotels 2024 propone soggiorni da due a sette notti, con percorsi focalizzati sulla ricerca dell’equilibrio tra mente e corpo, attraverso la pratica dello yoga di vari metodi, la meditazione, la nutrizione ispirata alla longevità della Blue Zone, il coaching e soprattutto la combinazione con attività a contatto con la natura e l’ambiente.

I 14 maestri e maestre, professionisti di diverse discipline legate allo yoga, alla meditazione e alle esperienze di ricerca dell’equilibrio tra corpo e mente, che operano in Sardegna e non solo, saranno a disposizione per guidare i partecipanti, che siano esperti, appassionati o soltanto curiosi di sperimentare una vacanza diversa.

Oltre al Galanias Hotel & Retreat le esperienze di yoga e benessere si potranno vivere al Country Resort & Restaurant Parco degli Ulivi di Arzachena, all’Hotel Airone di Baja Sardinia e all’Hotel La Baja di Santa Caterina di Pittinuri.