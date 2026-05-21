Formazione, firmato l’accordo tra Istituto Marangoni Firenze e Rocco Forte Hotels

Durerà tre anni, con lo sviluppo di diversi progetti accademici annuali, l’accordo siglato da Istituto Marangoni Firenze e Rocco Forte Hotels per la formazione di alto livello nell’hospitality. La partnership nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti dei corsi Undergraduate e Postgraduate dell’area Hospitality un’esperienza formativa sempre più immersiva, internazionale e orientata al mondo professionale

“Questa collaborazione - dichiara il direttore della scuola di Firenze, Lorenzo Tellini - rappresenta un’evoluzione naturale per Istituto Marangoni Firenze, che continua ad ampliare la propria offerta formativa verso il mondo del lusso a 360 gradi. In questo contesto l’hospitality si conferma un ambito strategico, anche alla luce delle trasformazioni del mercato del lavoro e della crescita costante del settore a livello globale”.

L’accordo include progetti accademici dedicati, masterclass e incontri con il management di Rocco Forte Hotels, review e sessioni di mentoring, attività di career development e talent scouting, oltre a iniziative speciali e branded scholarship.

“Offrire ai nostri studenti l’opportunità di entrare in contatto con una realtà di riferimento internazionale - aggiunge Tellini - significa arricchire il loro percorso con una visione concreta e contemporanea delle dinamiche, dei linguaggi e della cultura dell’hospitality di lusso”.

Situato nel cuore di Firenze, Hotel Savoy rappresenta una delle proprietà simbolo di Rocco Forte Hotels. Affacciato su Piazza della Repubblica, unisce l’eleganza senza tempo dello stile italiano a una visione contemporanea dell’ospitalità. Le sue 79 camere e suite, curate dalla Design Director Olga Polizzi, riflettono il forte legame con la cultura, l’artigianalità e l’estetica fiorentina.