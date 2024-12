Four Seasons approda a Porto Rico con il brand Resort and Private residences

E’ previsto per la fine del 2025 il debutto di Four Seasons a Porto Rico, dove verrà inaugurato un Four Seasons Resort and Private Residences a Bahia Beach, Rio Grande.

Il resort sarà dotato di 139 camere e suite, oltre a 85 residenze private, con ancora più unità esistenti che si uniranno al portafoglio residenziale quando la proprietà verrà rilanciata come esperienza Four Seasons. Il Four Seasons Resort and Private Residences Puerto Rico si trova a circa 30 minuti dall'aeroporto internazionale Luis Muñoz Marín di San Juan.

“Essendo una delle destinazioni di viaggio più ambite dei Caraibi, Porto Rico è il luogo perfetto per offrire il leggendario servizio ed esperienze Four Seasons a gente del posto, visitatori e residenti”, spiega Bart Carnahan, President, Global Business Development, Portfolio Management and Residential, Four Seasons.

Gli ospiti e i residenti avranno accesso a due miglia di spiagge incontaminate di sabbia bianca, sentieri panoramici, piscine, campi da tennis e un campo da golf a 18 buche, che vantano viste incredibili su caratteristiche naturali uniche come l'oceano, i laghi e le foreste pluviali.