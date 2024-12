Una vera pioggia di novità che toccano i 4 angoli del mondo sono quelle che lancia Four Seasons per il prossimo anno.

Dopo aver riaperto, sul finire di quest’anno, l’iconico Four Seasons Hotel New York, punto focale dell’anno, celebrato come un vero e proprio ritorno ai fasti dell’Art Decò, come lo stile originale dell’hotel, il 2025 si presenta ricco di novità per il celebre brand.

Prima tappa a Cartagena, con il Four Seasons Hotel and Residences Cartagena sulla costa caraibica della Colombia nel quartiere artistico di Getsemaní. L'hotel da 131 camere fonde un design moderno con parti iconiche restaurate, tra cui il Tempio di San Francisco del XVI secolo e il Club Cartagena degli anni '20.

Torna anche una leggenda della California, con il Four Seasons Resort The Biltmore Santa Barbara , pronto a riaccogliere gli ospiti dopo un restauro che lo ha fatto tornare agli antichi splendori.

Molto atteso in Europa è il nuovissimo Four Seasons Resort Mykonos, in Grecia, con 94 suite tutte con una fantastica vista sul Mar Egeo. Tra cortili imbiancati e sentieri nei giardini, il nuovo hotel è costruito nel tradizionale stile cicladico, con un'attenzione particolare al design sostenibile.

E ancora in Florida, l'ex Naples Beach Hotel & Golf Club riapre come Naples Beach Club, a Four Seasons Resort, con 216 camere e una serie di opzioni di ristorazione al chiuso e all'aperto e accesso a innumerevoli attività ricreative tra cui golf e sport acquatici.

Sul Mar Rosso debutta il Four Seasons Resort Red Sea a Shura Island, 149 camere e suite, sei ristoranti e lounge, una spa, tre piscine all'aperto e due spiagge, oltre a un centro di scoperta marina e un miniclub. Sarà una destinazione ideale per le famiglie.

Nuova destinazione benessere, invece, sarà il Four Seasons Resort and Residences AMAALA at Triple Bay, 220 camere collocate in una nuova destinazione turistica incentrata sulla sostenibilità e sul benessere. Sempre in Arabia Saudita, Four Seasons investe con il Four Seasons Hotel Madinah, situato vicino alla famosa Al-Masjid an-Nabawi, nota anche come Moschea del Profeta che offrirà un'opzione sofisticata per i milioni di visitatori attratti ogni anno dai musei e dai siti storici della città.