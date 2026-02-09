Salgono a 15 le strutture in gestione di Garibaldi Hotels. Il gruppo si espande infatti in Puglia con il primo resort nel Gargano, il GH Rodi Resort, un 4 stelle che comprende 74 ampie camere dal design contemporaneo, la maggior parte delle quali dotate di terrazzo e, per alcune delle suite, jacuzzi privata. Completano l’offerta bar e ristorante, infinity pool all’aperto, giardino mediterraneo, parcheggio privato gratuito e una incantevole spiaggia convenzionata.

“Questo ingresso si inserisce con coerenza nella strategia di sviluppo del gruppo orientato a una crescita selettiva e sostenibile del portafoglio, non solo in termini numerici ma soprattutto di qualità, posizionamento e capillarità dell’offerta sul territorio nazionale – sottolinea l’a.d. Fabrizio Prete -. Il nostro obiettivo è presidiare destinazioni di valore, scelte per identità, potenziale e capacità di dialogare con una domanda evoluta”.

Secondo il presidente Egidio Ventimiglia “questa novità rappresenta un tassello chiave nel rafforzamento della linea Garibaldi Resort, espressione di una visione di ospitalità strutturata e coerente, basata su servizi integrati, standard qualitativi costanti e un modello di fruizione flessibile, che lascia all’ospite la libertà di vivere la propria esperienza all’interno di un progetto chiaro e riconoscibile”.