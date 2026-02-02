TTG Italia

Garibaldi Hotels, via al tour di recruiting per 130 posizioni

Parte il prossimo 11 febbraio il recruiting di Garibaldi Hotels, che è alla ricerca di 130 figure professionali da inserire nelle 14 strutture ricettive in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino-Alto Adige, oltre a nuove posizioni presso la sede centrale di Ostuni.

Le posizioni aperte riguardano sia profili manageriali che operativi, nelle aree food & beverage, ristorazione e accoglienza. Il gruppo offre, inoltre, tirocini formativi per laureati e diplomati interessati ai settori booking e amministrazione, da svolgere presso la sede pugliese di Ostuni.

Il recruiting di Garibaldi Hotels si svolgerà attraverso 10 Open Day e partirà nelle strutture di Matera e Lecce per poi proseguire a febbraio e marzo con appuntamenti a Catania, Palermo, Cosenza, Bari, Ostuni e Roma.

Ogni tappa sarà realizzata presso siti raggiungibili agevolmente e in collaborazione con partner accademici e istituzionali. Tra le partnership attivate figurano FederTerziario per le tappe in Sicilia e Calabria e ANPA (Accademia Nazionale Professioni Alberghiere) per l’appuntamento nel Lazio. Il tour farà inoltre tappa a Bari, presso lo stand del Gruppo alla fiera BTM 2026, e a Ostuni, città natale di Garibaldi Hotels.

Il calendario completo, le figure ricercate e le sedi delle singole tappe degli Open Day sono disponibili sul sito aziendale, nella sezione “Lavora con noi”.

