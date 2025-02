Garner Hotels sbarca a Roma, il nuovo brand midscale di IHG

Arriva in Italia il nuovo brand di IHG Garner Hotels, che sbarca a Roma con il rebranding di una delle strutture di Pacini Group in Garner Rome Aurelia. Questa operazione sottolinea l’impegno di IHG nel rafforzare il suo portafoglio nel segmento medio in Italia, attraverso un brand di conversione che offre un'esperienza flessibile per gli ospiti, sfruttando al contempo la consolidata presenza di Pacini Group nell’hotellerie.

Lanciato nel 2023 come 19° brand di IHG, Garner Hotels porta una nuova proposta nel segmento midscale sul mercato italiano. Pensato per i viaggiatori che cercano un soggiorno rilassato, Garner Rome Aurelia è strategicamente situato a ovest di Roma, sulla Via Aurelia, offrendo un comodo accesso all’Aeroporto di Fiumicino, alla Città del Vaticano, al quartiere Trastevere e alle principali attrazioni turistiche del centro storico. A gennaio 2025, Pacini Group ha completato la ristrutturazione totale dell’hotel (precedentemente noto come The Smooth Hotel Rome): gli ospiti potranno godere di un soggiorno piacevole in ciascuna delle 58 camere e di una gamma di servizi, tra cui ristorante, bar, open terrace e meeting area.

“Introdurre Garner Hotels in Italia rappresenta un grande traguardo per la nostra crescita in questo mercato, mentre puntiamo ad espanderci strategicamente in tutti i segmenti del nostro portafoglio – dice Willemijn Geels, vice president development, Europe, IHG Hotels & Resorts -. Dopo aver consolidato la presenza nel segmento lusso e lifestyle nel Paese, siamo entusiasti di portare il primo Garner in Italia insieme a Pacini Group”.

“Siamo orgogliosi di avviare la nostra partnership con IHG Hotels & Resorts, con la firma della prima proprietà Garner Hotels in Italia, parte della nostra strategia di sviluppo internazionale – aggiunge Emidio Pacini, founder & ceo di Pacini Group S.p.a -. Con l’interesse crescente dei viaggiatori business e leisure a Roma, la domanda di ospitalità qualitativamente apprezzabile è in costante aumento.”