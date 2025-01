Pacini Group, ecco il nuovo volto del The Smooth Rome

Pacini Group apre il 2025 proponendo in chiave totalmente rinnovata The Smooth Rome, il 4 stelle che ha subito una radicale trasformazione, curata integralmente dal Design Department del gruppo, a seguito del processo di rinnovamento avviato nel 2024.

L’albergo, che si può definire uno ‘smart hotel’ per il design essenziale ma confortevole e la posizione strategica - sulla via Aurelia, a poca distanza dalla metropolitana per raggiungere il centro di Roma - dispone di 58 camere su sei piani, con vedute estese e spazi all’aperto; caratteristico l’ultimo piano, che può anche essere interamente riservato ad una famiglia, con ampi spazi e grande terrazzo circostante. “The Smooth Rome è la dimostrazione di come un design essenziale e curato possa trasformare il concetto di ospitalità, rendendolo perfetto per il viaggiatore moderno - sostiene Emidio Pacini, ceo e fondatore di Pacini Group -. Grazie al lavoro del Design Department di Pacini Group abbiamo creato un luogo che unisce praticità ed eleganza, un unicum rispetto alla tradizionale offerta della zona”.

Lo stile dell’hotel è stato totalmente rinnovato e ora i toni luminosi del bianco sono arricchiti da una carta da parati gommata che richiama le venature naturali del legno. Gli arredi in stile dai dettagli minimal contribuiscono a un’atmosfera ordinata e rilassante e l’hotel dispone anche di un’area all’aperto, due sale riunioni per meeting di lavoro o eventi speciali e un bar nella hall con aree relax. La prima colazione propone pietanze di qualità fatte in casa.