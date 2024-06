“In termini di prenotazioni - spiega - puntiamo a un +10% rispetto al 2023 e intanto perseguiamo l’obiettivo di ampliare i mercati di riferimento ”. Mercati che, allo stato attuale, vedono l’Italia al primo posto con ospiti provenienti in particolare dal Centro-Sud, seguita dall’area Dach (Germania, Austria e Svizzera). “Stiamo espandendo la nostra presenza nei mercati dell’Europa centrale e orientale, come Polonia e Repubblica Ceca - aggiunge Giaffreda -. Incrementare la nostra quota di mercato in Svizzera e nell’Europa centrale e orientale è sicuramente uno dei nostri obiettivi principali”.

I servizi

La struttura dispone, tra l’altro, di una vasta offerta f&b con formula all-inclusive, all day long. Oltre al ristorante principale Il Giardino, si può cenare al gourmet La Terrazza, per provare il menù dedicato alla Calabria. “Non mancano un attrezzato centro sportivo e un centro nautico - aggiunge il direttore - e l’area piscine copre 4.000 metri quadri, con una grande piscina dotata di scivoli e spray park per i bambini, e una zona adults only”. Un valore aggiunto di fondamentale importanza, secondo Giaffreda, è il personale interamente composto da calabresi. “La dedizione al lavoro di tutti i collaboratori - conclude - è motivo di grande orgoglio. La loro capacità di relazionarsi con il pubblico in modo cordiale, la volontà di rispondere a qualsiasi richiesta e la trasparenza nei rapporti interni sono qualità eccezionali”.