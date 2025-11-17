Giuseppe Roscioli, Federalberghi-Roma: “Situazione fuori controllo con i b&b in nero”

Toni molto duri quelli usati da Giuseppe Roscioli, presidente Federalberghi-Roma, in un’intervista rilasciata a corriere.it. Intervista che segue giorni di dibattito concitato sugli affitti brevi, legato alla cedolare secca proposta in legge di bilancio. Il tema dell’intervento di Roscioli è la situazione dei b&b in centro a Roma che per la maggior parte “lavorano in nero” senza controlli adeguati.

Prosegue Roscioli nell’intervista: “La maggior parte delle città del mondo ha legiferato sui b&b, non in Italia e Grecia. Motivo? Sta roba sposta un milione di voti: mai visto parlare di affitti brevi in televisione”.

Sottolinea, poi, i danni procurati al sistema affitti cittadino da questa situazione e, riferito invece agli alberghi, ne ribadisce le difficoltà: “Danni anche a noi. Se facciamo un’indagine degli occupati nel turismo, il 92% sono nell’alberghiero: guarda caso i b&b hanno le stesse camere del nostro settore, ma non hanno dipendenti nel sistema. Quindi tutti quelli che lavorano nei b&b, dove sta? Tutta in nero? È probabile”.