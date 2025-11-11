Dopo settimane di polemica, alla fine sembra destinata a non cambiare la tassazione sugli affitti brevi. Questo quanto chiedono i correttivi presentati da Lega e Forza Italia al disegno di legge di Bilancio. La data ultima per depositare le richieste di modifica in commissione in Senato, spiega Il Messaggero, è fissata per venerdì prossimo.

Sugli affitti i leghisti chiedono di mantenere l’attuale sistema che prevede un prelievo del 21% sulla prima casa data in locazione e del 26% per la seconda, la terza e la quarta.

Una posizione condivisa anche da Forza Italia, mentre lo stesso ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha aperto a modifiche al disegno di legge anche se, in più occasioni, ha motivato le ragioni del rincaro: gli affitti brevi destinati ai turisti che affollano le città italiane influiscono, dice Giorgetti, sul mercato e sulla disponibilità di alloggi per le famiglie. Un punto di incontro, spiega agi.it, potrebbe essere su un’aliquota al 23%.