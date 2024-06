Hilton cresce in Islanda con due nuove aperture

Sorgeranno uno nel Nord del Paese e l’altro a Reykjavik i due nuovi hotel di Hilton in Islanda. Il gruppo, che nel Paese ha già quattro strutture, ha infatti annunciato un accordo di franchising con Bohemian Hotels ehf per l’apertura dell’hotel Akureyri “Skáld”, Curio Collection by Hilton nell’Islanda settentrionale e di un nuovo indirizzo nella capitale.

“L’Islanda è una destinazione incredibilmente popolare - dichiara Nick Smart, vice president, development, UK, Ireland & Nordics, Hilton - e siamo entusiasti di espandere il nostro portfolio a Reykjavik e di portare il primo hotel a marchio internazionale nella campagna islandese di Akureyri. I marchi lifestyle di Hilton hanno costantemente generato opportunità di crescita nei mercati europei”.

Comfort moderni e richiami alla tradizione

L’Akureyri “Skáld”, Curio Collection by Hilton si trova nella via Hafnarstræti, nel cuore di Akureyri. La struttura, che dovrebbe aprire nell’estate del 2025, offrirà 70 camere che combinano i comfort moderni con i richiami al ricco patrimonio culturale islandese. L’hotel sarà dotato di una lounge e un lobby bar, un ristorante aperto tutto il giorno con un cortile esterno e un innovativo concetto di social club. L’area è diventata un’attrazione turistica fondamentale per la sua vicinanza al Circolo di Diamante e al Circolo Polare Artico, ideale per l’osservazione delle balene o della spettacolare aurora boreale.

Nella primavera del 2026 è poi prevista l’apertura di una seconda struttura da 170 posti a Brietartún, Reykjavík, che offrirà sistemazioni lifestyle di alto livello con uno dei marchi Hilton. L’hotel sarà situato in prossimità della storica Freemasons’ Hall e della vivace area di Hlemmure e i suoi interni presteranno particolare attenzione ai materiali naturali e al design accurato.